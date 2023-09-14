ميناء دمياط يستقبل 34737 طن قمح قادمة من روسيا وأوكرانيا

استقبل ميناء دمياط السفينة السفينة (ARGO I) القادمة من روسيا وعلى متنها 31700 طن قمح لصالح القطاع الخاص وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م، إضافة إلى السفينة (FG SEFA) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 3037 طن قمح وترفع السفينة علم بنما، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 39 سفينة – من بينهم السفينة (ARGO I) والسفينة (FG SEFA) سالفتي الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 940 طن خشب زان و4000 طن سكر و6250 طن خردة و924 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 12700 طن قمح و4644 طن حديد و14463 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 2484 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 818 طن.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1750 طن يوريا و1580 طن حديد و1300 طن ملح و2700 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2538 طن رمل علاوة على 12265 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 981 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 98 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4884 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 335811 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5030 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة الميناء استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.