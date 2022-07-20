ميناء دمياط يستقبل 3348 طن حديد ويُصدر 5800 طن سماد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 4 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4200 طن خردة و6003 طن ابلاكاش و1400 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 3348 طن حديد علاوة على 2000 طن زيت طعام.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5800 طن سماد و1800 طن علف بنجر ويضاف إلى ما سبق 4600 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 646 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 69 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1515 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 8797 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 257072 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بعد أن تم شحن عدد 50 حاوية 40 قدم متجهين إلى 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4201 شاحنة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس ناقلة الغاز المسال (GLOBAL ENERGY) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 الف طن من الغاز المسال.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.