ميناء دمياط يستقبل 3325 طن حديد ويُصدر 900 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 6 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10227 طن خردة، و3500 طن ذرة و1071 طن ابلاكاش و1310 أطنان خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 3325 طن حديد علاوة على 3000 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6500 طن يوريا و10900 طن اسمنت و1600 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 900 طن ملح.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1134 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 360 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1271 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 229331 طنا.

وقال المركز إنه قد غادر ميناء دمياط قطاران بعد أن تم تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4244 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.