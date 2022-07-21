ميناء دمياط يستقبل 3315 طن أبلاكاش ويُصدر 100 طن علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة واحدة، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 15 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 3320 طن خردة و3315 طن أبلاكاش و1436 طن معدات.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 7176 طن بضائع علاوة على 3000 طن زيت طعام.

وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 539 طن سماد و100 طن علف بنجر و200 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 37 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 163 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 4016 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 245021 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجا بلغت عدد 4551 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بـ«ميناء دمياط» عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.