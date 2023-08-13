ميناء دمياط يستقبل 3303 رأس ماشية حية ويُصدر 2450 طن أسمدة زراعية (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8549 طن خردة و642 طن خشب زان و1692 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 1970 طن ابلاكاش و2595 طن ذرة و9362 طن قمح و6049 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 3303 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 895 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 10218 طن يوريا و6995 طن رمل و2450 طن اسمدة زراعية معبأة و993 طن اسمنت.

كما استقبل الميناء أيضا 310 طن كحول علاوة على 22047 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 432 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 558 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4388 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 162932 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116199 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3750 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وأسيوط وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4699 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 19 سفينة، بينما غادر 17 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.