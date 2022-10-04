ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (NEW SIHAM) القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ33 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلَم جزر كوك، ويبلغ طولها 176 م، وعرضها 27 م.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

في السياق نفسه أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 8 سفن،

لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة، من بينها السفينة (NEW SIHAM)- حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4700 طن كلورايد إيثيلين، و4655 طن قمح، و1264 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 2432 طن أبلاكاش، و2784 طن رخام، و8500 طن خردة، و2704 أطنان چيلاتين.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6725 طن يوريا، و1981 طن رمل، و20700 طن بضاعة متنوعة.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 906 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 483 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3750 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 91519 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140162 طنًّا.

وقال إنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3931 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر، بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية.

يشار إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3319 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.