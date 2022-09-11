ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (FPMC B 201) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 178 مترا وعرضها 27 مترا.

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح، وفي إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى – من بينهم السفينة (FPMC B 201) – 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 9320 طن قمح و4500 طن ذرة و498 طن خشب زان و2448 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 3800 طن أرز و2054 طن ميثانول و8500 طن خردة و3104 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 890 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 244 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 12535 طن بضائع متنوعة و3498 طن يوريا و4800 طن رمل.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 690 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 253 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2710 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 120718 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144958 طنا.

وذكر أن ميناء دمياط شهد مغادرة قطارين بحمولة إجمالية بلغت 2347 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 3839 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.