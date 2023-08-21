ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (SANTY) القادمة من روسيا وعلى متنها 33000 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 130 م وعرضها 31 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 33 سفينة – من بينهم السفينة (SANTY) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 16500 طن خردة و1834 طن خشب زان و3208 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 4000 طن ذرة علاوة على 20032 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 7586 طن يوريا و949 طن رمل و5988 طن مخلفات بنجر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3210 طن مولاس و397 طن اسمنت معبأ و3629 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 962 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 133 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1500 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 125575 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150595 طنًا.

وقال المركز أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3684 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى.

كما غادر الميناء أيضا 4 وحدات نهرية (بارج) متجهين إلى امبابة، حيث قاموا بتحميل شحنة قمح تزن 1130 طن، وذلك بعد انتهائهم من تفريغ شحنة أسمنت معبأ أبيض تقدر بحوالي 1150 طن، قادمة من محافظة المنيا ونقلها إلى السفينة (ALRAQEEM) مباشرة دون عمليات تفريغ أو شحن وسيطة (Double Berth).

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5533 شاحنة.