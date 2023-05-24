ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (ABRAHAM M)، القادمة من روسيا، وعلى متنها 33 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة عَلَم جزر كوك، ويبلغ طولها 200 م، وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

كما استقبل الميناء أيضًا ناقلة الغاز المسال (SEAPEAK ARWA) التي ترفع عَلَم جزر مارشال، ويبلغ طولها 286 مترًا، وبعرض 44 مترًا، حيث من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المُسال.

في سياق متصل، أصدر

الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 سفينة، فيما غادر 12 سفينة،

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 39 سفينة- من بينهم السفينة (ABRAHAM M) وناقلة الغاز المسال (SEAPEAK ARWA) سالفتا الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 12134 طن أبلاكاش، و8000 طن خردة، و4600 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضًا 13520 طن ذرة، و16558 طن قمح، و2229 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 731 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 1000 طن ملح معبأ، و6300 طن كلينكر، و9983 طن يوريا، و1535 طن بضائع متنوعة.

عدد الحاويات الترانزيت في ميناء دمياط يبلغ 3016 حاوية مكافئة

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 368 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 426 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3016 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 142463 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158887 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3968 طن قمح، متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي،

بالإضافة إلى مغادرة 4 وحدات نهرية (بارجات) بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالي 1309 أطنان قمح متجهة إلى صوامع إمبابة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات في هيئة ميناء دمياط دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5980 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمسن 8 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.