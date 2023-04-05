ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (PRINCE AMIN) القادمة من روسيا وعلى متنها 33000 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم سيرليون ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق

لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة – من بينها السفينة (PRINCE AMIN) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 13155 طن قمح و4188 طن حديد و1490 طن مولاس.

كما استقبل الميناء أيضا 1155 طن خشب زان و2 طن جرارات و700 طن بسلة صب و5000 طن صويا ويضاف إلى ما سبق 14250 طن ذرة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 4500 طن يوريا صب و1707 أطنان حديد و1145 طن ملح معبأ و200 طن أسمنت.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 7657 طن كلينكر علاوة على 9342 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1045 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2469 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 157654 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104887 طنًا.

وأضاف أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2614 طن قمح إلى شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4268 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.