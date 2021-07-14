ميناء دمياط يستقبل 3259 طن حديد ويُصدر 3717 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6213 طن ذرة، و2700 طن خردة، و702 طن خشب زان، و2516 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء 4300 طن كلوريد ايثلين، و3259 طن حديد، و876 طن قمح.

وقال المركز إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5881 طن فوسفات و3717 طن يوريا و461 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1090 طن مخلفات بنجر بالإضافة إلى 810 أطنان نترات أمونيوم.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 789 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وكركديه وبردقوش وبصل وشمر وكراويه وثوم وريحان وبرسيم حجازى)، وفواكه (فراولة وعنب)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وهولندا وايطاليا وسنغافورة وانجلترا والمانيا وامريكا وباكستان والصين.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 888 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4072 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 2949 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43858 طنا.

وأضاف المركز أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4907 شاحنات.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.