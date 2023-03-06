ميناء دمياط يستقبل 3254 رأس ماشية حية ويُصدر 1657 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 7 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7566 طن قمح و1680 طن مولاس و570 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 5000 طن ذرة و1784 طن أبلاكاش و5200 طن خردة و5502 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 3254 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 996 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 11204 أطنان يوريا و4956 طن رمل و1432 طن ملح معبأ و1657 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4206 أطنان أسمنت صب علاوة على 1134 بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1146 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 421 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1479 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 61776 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144704 أطنان.

وذكر المركز إن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2666 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5314 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (VIVA UNITY) القادمة من روسيا وعلى متنها 42000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل أرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.