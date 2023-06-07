ميناء دمياط يستقبل 3175 طن أرز معبأ ويُصدر 4177 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلامياً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6399 طن خردة و3983 طن نواتج تقطير و4023 طن كسب فول صويا و 81 طن فول صويا معبأ.

كما استقبل الميناء أيضا 14 طن صناديق بلاستيك فارغة و2953 طن حديد و3175 طن أرز معبأ و4574 طن فول صويا صب و1814 طن خشب زان و7800 طن كسب صويا و11511 طن ذرة و16746 طن قمح.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 18330 طن يوريا و478 طن رمل و4177 طن كلينكر ويضاف إلى ما سبق 1850 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1280 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 104 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3131 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 165147 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193569 طنًا.

وأضاف أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1257 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5187 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (SUKHOOR ALKHALEEJ) القادمة من روسيا وعلى متنها 45000 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.