ميناء دمياط يستقبل 31700 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (ARGO I) القادمة من روسيا وعلى متنها 31700 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق لإستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 36 سفينة – من بينهم السفينة (ARGO I) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 14470 طن خردة و940 طن خشب زان و1414 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 6000 طن ذرة و533 طن اسمنت ويضاف إلى ما سبق 21372 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10400 طن يوريا و6296 طن رمل و3250 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4753 طن اسمنت معبأ علاوة على 7060 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 966 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 155 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3295 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 131060 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 138065 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3773 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5415 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 15 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.