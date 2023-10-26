ميناء دمياط يستقبل 31700 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (KESTREL S) القادمة من روسيا وعلى متنها 31700 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم ليبريا ويبلغ طولها 178 م وعرضها 28 م.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة 36 سفينة – من بينها السفينة (KESTREL S) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 400 طن فول و8665 طن خردة و13879 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 3000 طن أبلاكاش و993 طن حديد و1682 طن خشب زان و7395 طن فول صويا و1030 طن قمح و4590 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 600 طن كسب صويا و4041 طن يوريا و14800 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3830 طن مولاس علاوة على 5506 أطنان بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1710 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 296 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3623 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 68269 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404872 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2532 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا والفيوم، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم متجه إلى الإسكندرية.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4704 شاحنات.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 17 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، ومن بينها السفينة (DONMASTER SPIRIT) القادمة من روسيا وعلى متنها 4730 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.