ميناء دمياط يستقبل 3166 طن أرز ويصدر 2890 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، فيما غادر 7 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4027 طن أبلاكاش، و13170 طن ذرة، و3166 طن أرز.

كما استقبل الميناء أيضًا 279 خشب زان، و8506 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 10608 أطنان قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 2800 طن ملح، و2890 طن مولاس، و222 طن جبس.

كما قام ميناء دمياط أيضًا بتصدير 10350 طن يوريا، علاوة على 15700 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 358 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 386 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3022 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 53032 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191375 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر ميناء دمياط قطارٌ، بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3550 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.