ميناء دمياط يستقبل 31500 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (BC CALLISTO) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ31500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم بربادوس، ويبلغ طولها 177 م وعرضها 28 م.

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح، وفي إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة – من بينها السفينة (BC CALLISTO) – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7500 طن قمح و4200 طن ذرة و1873 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 4841 طن ابلاكاش و11 طن أرز و2000 طن ميثانول و9056 طن خردة و3892 طن حديد.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1612 طن بضائع متنوعة و1000 طن كسب صويا و923 طن رمل و21011 طن يوريا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 773 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 141 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2033 حاوية مكافئة.

وقال أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 102674 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158353 طنا.

وذكر أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2503 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت 4473 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، وغيرهم من الأرصفة.