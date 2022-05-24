ميناء دمياط يستقبل 3128 رأس ماشية ويُصدر 2000 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 1182 طن أبلاكاش و1800 طن خردة و744 طن خشب زان و9708 أطنان ذرة و7200 طن فول صويا و4676 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 1100 طن بضائع متنوعه علاوة على 3128 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 859 طن.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2000 طن يوريا و4150 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 6850 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 758 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 330 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2456 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 22716 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 335023 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 5743 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس الاثنين ناقلة الغاز المسال (LA SEINE) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 300 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 الف طن من الغاز المسال.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.