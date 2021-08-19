ميناء دمياط يستقبل 30932 طن ذرة ويُصدر 16210 أطنان فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 30932 طن ذرة و350 طن خشب زان و5379 طن فول صب.

كما استقبل الميناء أيضا 1116 طن قمح علاوة على 953 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 248 طن.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1430 طن رمل و4750 طن كسب فول صويا و16210 أطنان فوسفات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 41000 طن ملح بالإضافة إلى 2379 طن بودرة جبس.

وذكر المركز الاعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 246 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وفلفل وخرشوف وبرسيم وبصل وشمر وزيتون)، وفواكه (فراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية المتنوعة سالفة الذكر إلى كل من الامارات والجزائر وألمانيا وهولندا وكرواتيا وباكستان وسلوفينيا وأمريكا وانجلترا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 74 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 395 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 1116 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 4893 طنا.

وقال المركز: غادر ميناء دمياط قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5657 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.