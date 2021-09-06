ميناء دمياط يستقبل 3093 طن سكر ويُصدر 5700 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة شملت الكثير من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5092 طن حديد و12800 طن ذرة و3093 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 1649 طن خشب زان علاوة على 7330 طن ابلاكاش.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة، شملت العديد من السلع مثل 10338 طن فوسفات و5700 طن ملح و1400 طن مولاس، ويضاف إلى ما سبق 700 طن داي امونيا.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 101 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (فاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زيتون وفول وريحان وبطاطا وبقدونس)، وفواكه (فراولة ورمان)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات وفرنسا وهولندا وإنجلترا ومالطا وأمريكا وايطاليا والمانيا وفرنسا.

وذكر المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 354 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 951 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 47171 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 998 طنا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3951 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.