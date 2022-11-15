ميناء دمياط يستقبل 30800 طن قمح لصالح القطاع الخاص (جراف)

استقبل ميناء دمياط السفينة (ALANDA STAR) القادمة من روسيا وعلى متنها 30800 طن قمح لصالح القطاع الخاص، ويبلغ طول السفينة 171 م وعرضها 27 م، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة – من بينها السفينة (ALANDA STAR) – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 13045 طن قمح و6378 طن ابلاكاش و366 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 1388 طن خشب زان و192 طن جرارات و888 طن رخام ويضاف إلى ما سبق 3800 طن ذرة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3000 طن يوريا و374 طن رمل و2350 طن كسب صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 12417 طن ملح علاوة على 6800 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 274 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 350 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2374 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 166421 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132693 طنا.

وأشار إلى أنه قد غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3852 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بشحن 30 حاوية 20 قدما متجه إلى التبين.

يشار إلى أن حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً بلغت 4631 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.