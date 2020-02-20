ميناء دمياط يستقبل 3070 طن حديد ويُصدر 3300 طن رمل

أوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 505 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 186 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2093 حاوية مكافئة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و10 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة حديد تزن 3070 طن، فيما غادرته سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة رمل تزن 3300 طن، وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 3541 طن خشب و 3070 طن حديد.

كما استقبل الميناء 24577 طن ذرة علاوة على 246 طن فول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 7060 طن فوسفات و 6530 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 3300 طن رمل.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 505 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 186 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2093 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 48740 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93190 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية 2613 طن قمح، و896 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48358 من البضائع العامة منها 143 سيارة نقل محملة بـ 6623 طن قمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.