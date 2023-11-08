ميناء دمياط يستقبل 3018 طن حديد ويُصدر 5674 طن علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى وصول إجمالي عدد السفن الموجودة 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10295 طن خردة و3018 طن حديد و3700 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 3300 طن ذرة علاوة على 9043 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1200 طن كسب صويا و2364 طن جبس معبأ و7473 طن اسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2006 طن رمل و950 طن ملح معبأ و5674 طن علف بنجر ويضاف إلى ما سبق 5396 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 571 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 339 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4765 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 71113 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 421926 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2577 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4765 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.