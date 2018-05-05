ميناء دمياط يستقبل 3 سفن بضائع ويصدر 1958 طن ملح

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، إضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، إضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1325 طن قمح، في حين غادر 48 سيارة نقل محملة بـ 2064 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 175784 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25693 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7000 يوريا و15170 طن رمل و18920 طن مولاس و232 طن أبلاكاش و202 طن دخان و19طن صاج و 1958 طن ملح.