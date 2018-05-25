ميناء دمياط يستقبل 3 أوناش ساحة جديدة عملاقة

استقبلت محطة حاويات دمياط فجر اليوم، سفينة الحاويات ( نيو كاسل ) وعلى متنها 3 أوناش ( آر تى چى ) عملاقة جديدة تصل حمولة الونش الواحد 40 طنا، وتستخدم في رص الحاويات بساحة المحطة حتى ارتفاع 7 حاويات ” 20 أو 40 قدم”.

تأتى إضافة هذه الأوناش في إطار حرص إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع على تحديث وتطوير المحطة حيث تعد إضافة هائلة لإمكاناتها ومعداتها.

وفي سياق آخر، قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامي للهيئة إن الميناء استقبل خلال 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 12 سفينة بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و 10 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأضاف أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1349 طن قمح، في حين غادره 119 سيارة نقل محملة بـ 6104 أطنان قمح .

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172659 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17855 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 20197 طن رمل و 3020 طن يوريا و 3741 طن فوسفات و 4500 طن سماد سائل و 2200 طن علف بنجر.