ميناء دمياط يستقبل 2976 رأس ماشية حية ويُصدر 22000 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7534 طن خردة و1282 طن خشب زان و4608 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 7500 طن كسب صويا و1442 طن كسب عباد و364 طن فول صويا و5513 طن حديد و11306 طن قمح و2976 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 820 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3100 طن يوريا و22000 طن ملح و1466 طن علف و834 طن حديد و6973 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 412 طن سكر معبأ و1564 طن أسمنت معبأ و3428 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 101 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 130 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6947 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 166844 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159984 طنًا.

وذكر أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2604 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، علاوة على مغادرة قطار آخر أيضا بعد أن قام بتفريغ 50 حاوية 20 قدم متجه الى العين السخنة.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5514 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ اجمالي السفن الموجودة 38 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (AAI PRELUDE) القادمة من روسيا، وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.