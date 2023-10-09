ميناء دمياط يستقبل 296 سفينة خلال سبتمبر الماضي بحجم تداول 3.3 مليون طن

شهدت هيئة ميناء دمياط معدل تردد للسفن خلال سبتمبر الماضي، بلغت 296 سفينة، وذلك مقارنة بما تم خلال أغسطس الماضي، والتي كانت بواقع 257 سفينة.

وحسب تقرير صادر عن هيئة الميناء، فقد توزعت تلك السفن بين كما بلغت سفن الصب السائل 20 سفينة، مقابل 10 سفن خلال أغسطس الماضي، كما بلغت سفن الحاويات قرابة 104 سفينة مقابل 73 سفينة خلال أغسطس، أما سفن الخدمات فبلغت 39 سفينة مقابل 8 سفن في أغسطس ، بينما سفن البضائع العامة فكانت 30 سفينة فقط، مقارنة بنحو 101 سفينة خلال أغسطس.

وتداول الميناء، خلال سبتمبر الماضي، حجم بضائع بلغ 3.3 ملايين طن، مقارنة بنحو 3 مليون طن، تم تداولها خلال أغسطس الماضي.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة التقليدية لتصل إلى 226 ألف طن، مقارنة بـ 336 ألف طن خلال أغسطس، أما البضائع الصب الجاف فقد بلغت 1.5 مليون طن، مقارنة بنحو 1.39 مليون طن خلال أغسطس.

بينما بلغت بضائع الصب السائل نحو 269 ألف طن، مقارنة بنحو 205 ألف خلال أغسطس، بينما بلغت البضائع المحواه 1.3 مليون طن وهو نفس معدل شهر أغسطس الماضي.

وبالنسبة لأعداد الحاويات فقط بلغت 174.5 ألف حاوية، مقارنة بنحو 89.4 ألف حاوية خلال اغسطس، والتي تم توزيعها بين الحاويات الواردة 78 ألف حاوية مقارنة بنحو 36 ألف حاوية، وحاويات صادرة بلغت 81 ألف حاوية، مقارنة بنحو 44 ألف حاوية، بينما الحركة الإضافية فقد بلغت 13.8 ألف حاوية، مقارنة بنحو 8.9 ألف حاوية خلال أغسطس.

وكان اللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء قد أكد خلال يوليو الماضي، أن ميناء دمياط يعد واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط ، ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

كما يعد الميناء أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) ( Onshore Power Supply )، كما يعد أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآني للسفن ( Just In Time ) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن.

وكشف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يتوفر به وسائط النقل المتعددة كونه مجهزا بشبكة سكك حديد بطول 11 كيلو مترا ومتصلًا بنهر النيل فرع دمياط بقناة ملاحية طولها 4.5 كيلو متر، وبه 22 كيلو متر طرق برية متصلة بالطريق الدولى الساحلى ومنها إلى شبكة طرق تصل إلى قلب الدلتا وكل أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن مساحة الميناء الكلية تبلغ 11.8 مليون متر مربع منها المسطح المائي 3.9 مليون متر مربع ومساحة اليابس 7.9 مليون متر مربع، كما يتمتع الميناء بميزة تنافسية كونه مفتوح للملاحة طول العام حتى فى النوات وبه ممر ملاحي بطول 11 كيلو مترا وتبلغ أطوال الأرصفة الحالية للميناء حوالى 6600 متر ويتوافر به صوامع للغلال تابعة لهيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن.