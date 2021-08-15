ميناء دمياط يستقبل 2939 طن أنابيب ويُصدر 16234 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 33550 طن ذرة و1815 طن خشب زان و400 طن كلوريد ايثلين ويضاف إلى ما سبق 2939 طن أنابيب.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المختلفة مثل 5269 طن يوريا و8025 طن رمل و2100 طن مخلفات بنجر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 16234 طن فوسفات علاوة على 1800 طن بودرة جبس.

وذكر المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 226 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (ملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبطاطا وبصل وفول وبردقوش)، وفواكه (فراولة ورمان)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والجزائر وألمانيا وهولندا وبلجيكا وسلوفينيا وكرواتيا ومالطا وايطاليا.

وقال المركز الاعلامي إن عدد الحاويات الواردة بلغ 354 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1888 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 12255 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4741 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.