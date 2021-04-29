ميناء دمياط يستقبل 2921 رأس ماشية حية ويُصدر 5900 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث الستقبل الميناء 6900 طن خردة و793 طن حديد و1704 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 18859 طن قمح و23220 طن ذرة و2921 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 715 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 8415 طن يوريا و100 طن داى امونيوم و5900 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1080 طن نترات و5500 طن مولاس و7720 طن فوسفات.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 639 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبنجر وبقدونس وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وقطن وسمسم وشمر وريحان وزيتون وكتان وكزبره ولوف وينسون) وفواكه (يوسفي وفراولة وبرتقال)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والجزائر وانجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة وايطاليا وسريلانكا وهولندا وامريكا والهند والصين والمانيا وباكستان وهونج كونج.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 280 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1159 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 141494 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99030 طنا.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1297 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، إضافة إلى مغادرة قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاويه 20 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5229 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.