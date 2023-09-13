ميناء دمياط يستقبل 2913 رأس ماشية حية ويُصدر 4250 طن يوريا (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2294 طن خشب زان و1500 طن سكر و2743 طن خردة و30 طن لفف بلاستيك.

كما استقبل الميناء أيضا 420 طن بازلاء و7555 طن قمح و4321 طن حديد و8851 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 2913 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 761 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4250 طن يوريا و1200 طن علف و4000 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 434 طن رمل علاوة على 15978 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1370 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 224 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4643 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 324253 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4651 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.