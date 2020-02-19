ميناء دمياط يستقبل 28652 طن ذرة ويُصدر 10540 طن فوسفات

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة ذرة تزِن 28652 طنًّا، فيما غادر 6 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة فوسفات تزِن 10540 طنًّا. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1018 طن خشب و3401 طن حديد و28652 طن ذرة.

كما استقبل الميناء 192 طن مواسير، فضلًا عن 1463 طن فول.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 10540 طن فوسفات، و7000 طن يوريا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 65 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 121 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1258 حاوية مكافئة.

تجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 57976 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94184 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2526 طن قمح، في حين غادر 943 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52350 من البضائع العامة، منها 96 سيارة نقل محملة بـ4229 طن قمح.

الجدير بالذكر أن الميناء استقبل، أمس، 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة. ووصل، أمس، إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 14 سفينة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

يُشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.