ميناء دمياط يستقبل 28069 طن قمح ويُصدر 5600 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 12500 طن صويا و897 طن أبلاكاش و905 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضًا 6200 طن ذرة و28069 طن قمح و12125 طن خردة، يضاف إلى ما سبق 11853 طن حديد.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5600 طن يوريا، علاوة على 14300 طن فوسفات.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 352 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 250 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3411 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 50328 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 322679 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2292 طن قمح متجهيْن إلى صوامع إمبابة، بالإضافة إلى قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادمًا من الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الشاحنات، سواء دخولًا أو خروجًا، بلغت 4145 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.