ميناء دمياط يستقبل 2798 رأس ماشية حية ويُصدر 1732 طن ملح معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 18 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 9000 طن خردة و14093 طن حديد و40 طن معدات و9000 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 3777 طن ذرة و3200 طن فول صويا و6304 أطنان قمح و5093 طن قمح مطحون ويضاف إلى ما سبق 2798 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 798 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1732 طن ملح معبأ و3200 طن كسب صويا و2130 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 10775 طن يوريا علاوة على 8920 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1142 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 155 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3348 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 112018 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191405 أطنان.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 5200 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4847 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفينة، بينما غادر 10 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.