ميناء دمياط يستقبل 2772 رأس ماشية حية ويُصدر 12990 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 10 سفن ، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10875 طن قمح و 7146 طن حديد و 21500 طن ذرة.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 2108 طن خشب زان و6000 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 2772 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 723 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 8500 طن مولاس علاوة على 12990 طن فوسفات.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 420 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 127 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1746 حاوية مكافئة.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 109685 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 238163 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2595 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 4610 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.