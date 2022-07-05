ميناء دمياط يستقبل 27629 طن ذرة ويصدر 19209 أطنان بضائع متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل خلال، الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 12483 طن خردة، و1080 طن زيت طعام، و5001 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضًا 1078 طن أبلاكاش، و1857 طن خشب زان، و27629 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 5320 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 19209 أطنان بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1003 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 512 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1578 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 67148 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 264923 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2508 أطنان قمح متجهيْن إلى صوامع كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4519 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.