ميناء دمياط يستقبل 27500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (ASOMATOS) القادمة من روسيا وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 39 سفينة – من بينهم السفينة (ASOMATOS) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7287 طن خردة و2316 طن خشب زان و550 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 14000 طن ذرة و3281 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 8384 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 11338 طن يوريا و5655 طن رمل و500 طن كسب فول صويا و136 طن مستلزمات انتاج.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 238 طن كحول علاوة على 20814 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 312 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 110 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 978 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 158025 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 110170 طنًا.

وأضاف أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3887 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى.

كما غادر الميناء قطار آخر متجه الى 6 أكتوبر بعد أن تم شحن 25 حاوية 40 قدم، حيث كان القطار قادم من الإسكندرية وتم تفريغ 25 حاوية 40 قدم.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4772 شاحنة.