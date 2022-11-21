ميناء دمياط يستقبل 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (SUPER SARKAS) القادمة من روسيا وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم سيراليون، ويبلغ طولها 170 م وعرضها 27 م.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة – من بينها السفينة (SUPER SARKAS) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8787 طن قمح و1320 طن خشب زان و6218 طن حديد و738 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 3036 طن خردة علاوة على 15708 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السع مثل 2304 طن رمل و7600 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 11853 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 179 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 256 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1840 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 174291 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133198 طنًا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3817 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4308 شاحنات.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.