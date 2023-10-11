ميناء دمياط يستقبل 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (TAHA-Y) القادمة من روسيا وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم سيراليون ويبلغ طولها 170 م وعرضها 27 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 37 سفينة – من بينها السفينة (TAHA-Y) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 11255 طن حديد و12800 طن خردة و2863 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 9400 طن ذرة و2831 طن سكر و4503 طن فول و1045 طن خشب زان و8800 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 96 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 30 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 7319 طن يوريا و2557 طن أسمنت معبأ و1400 طن مولاس.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 640 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 229 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5253 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 21628 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 397877 طنًا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5280 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.