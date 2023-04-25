ميناء دمياط يستقبل 2721 طن قمح ويُصدر 13017 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما بينما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن

وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4372 طن خردة و1440 طن مولاس و481 طن بازلاء.

كما استقبل الميناء أيضا 2721 طن قمح و1900 طن أرز و1750 طن زيت طعام و4100 طن حديد و1420 طن خشب زان و2716 طن ابلاكاش و15976 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 272 طن تفاح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 15200 طن يوريا و625 طن سلك معدنى و13017 طن كلينكر و14358 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 905 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2538 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 173148 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 2861 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 6 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.