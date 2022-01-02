ميناء دمياط يستقبل 2696 رأس ماشية حية ويُصدر 9800 طن فوسفات

الميناء لم يغلق البوغاز رغم الأحوال المناخية السيئة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، لافتا إلى انه برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما ان معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 22612 طن ذرة و3887 طن سكر و1392 طن سلاج و7258 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 2550 طن حديد صاج و2300 طن ابلاكاش و7000 طن فول صويا و8514 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 2696 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 780 طن.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 214 طن ملح و9800 طن فوسفات و4200 طن مولاس و1731 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3313 طن رمل علاوة على 1300 طن يوريا.

وقال المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 861 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وسبانخ وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وبطاطا وبصل اخضر وبقدونس وخس)، وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وبلح)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وسلوفينيا وسريلانكا والصين وأمريكا واندونيسيا وسنغافورة واسبانيا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 45 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1899 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 128710 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131514 طنا.

وذكر المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2400 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3678 شاحنة.