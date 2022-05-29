ميناء دمياط يستقبل 26900 طن ذرة ويصدر 860 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 11 سفينة، لافتًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 20 سفينة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2269 طن ابلاكاش و7862 طن خردة و2511 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 26900 طن ذرة علاوة على 950 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 145 طن.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملتع على الكثير من السلع مثل 860 طن أسمنت معبأ و12966 طن يوريا و1116 طن رمل زجاجى.

كما قام ميناء دمياط أيضا بتصدير 900 طن مولاس بالإضافة إلى 3850 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1181 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 50 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2107 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 13935 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 310124 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 5386 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.