ميناء دمياط يستقبل 2633 رأس ماشية حية ويُصدر 8000 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 9 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1738 طن أبلاكاش، و7300 طن خردة، و8995 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضًا 938 طن خشب زان، و300 طن سلاج، و100 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 2633 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 902 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 10463 طن يوريا، و8000 طن كلينكر، و4578 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 469 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1636 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 12009 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 300193 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطارٌ بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4134 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بـ(ميناء دمياط) عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.