ميناء دمياط يستقبل 26300 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (SABEEL STAR) القادمة من روسيا وعلى متنها 26300 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 178 م وعرضها 26 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 36 سفينة – من بينهم السفينة (SABEEL STAR) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10500 طن خردة و708 طن خشب زان و7500 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 7931 طن حديد و5714 طن ابلاكاش و6000 طن فول صويا و5413 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 8000 طن قمح مطحون.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 12281 طن ملح صب و800 طن كسب صويا و7037 طن رمل و578 طن ملح صوديوم معبأ و3225 طن علف بنجر و3650 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 600 طن يوريا علاوة على 10060 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 643 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 486 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4965 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 119119 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175794 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1282 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5877 شاحنة.