ميناء دمياط يستقبل 2620 طن حديد ويُصدر 2347 طن ملح (جراف)

أصدر المركز لهيئة ميناء دمياط بياناً صحفيا جاء فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7240 طن خردة و2620 طن حديد و1000 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 5339 طن قمح علاوة على 600 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 2347 طن ملح بالإضافة إلى 140 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 134 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 128 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5716 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 92200 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 389358 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2303 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3756 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.