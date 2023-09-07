ميناء دمياط يستقبل 25520 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (OCEAN S) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ25520 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم ليبيريا ويبلغ طولها 168 م وعرضها 26 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي السياق ذاته، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 7 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 35 سفينة – من بينهم السفينة (OCEAN S) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7000 طن سكر و9318 طن خردة و10378 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 3093 طن حديد و900 طن ذرة و2800 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 6084 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4591 طن علف بنجر و10705 طن كلينكر و2150 طن رمل و10137 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1259 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 194 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3267 حاوية مكافئة.

وقال أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 25947 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 236103 طنًا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5335 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.