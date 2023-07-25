ميناء دمياط يستقبل 2522 طن قمح ويُصدر 3331 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5675 طن خردة و661 طن خشب زان و6283 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 5000 طن كسب صويا و1141 طن فول صويا و8197 طن حديد و2522 طن قمح ويضاف إلى ماس سبق 2126 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 604 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5400 طن يوريا و3080 طن مولاس و3767 طن رمل و3331 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 713 طن سكر معبأ علاوة على 17454 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 498 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 133 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1950 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 161365 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 168324 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3966 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وكوم أبو راضي وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4888 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.