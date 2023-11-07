ميناء دمياط يستقبل 2509 أطنان فول ويُصدر 7771 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 6007 أطنان خردة و981 طن خشب زان و2509 أطنان فول و159 طن حديد و2738 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 470 طن ذرة علاوة على 10397 طن قمح.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 621 طن يوريا و3500 طن كسب صويا و4077 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 7771 طن كلينكر و2018 طن أسمنت معبأ و3861 طن رمل و900 طن ملح معبأ و1100 طن علف بنجر ويضاف إلى ما سبق 1196 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 190 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 189 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5930 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 72362 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423319 طنًا.

وقال إنه قد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2525 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن تم شحن 25 حاوية 40 قدما متجه إلى العين السخنة.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 4642 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.