ميناء دمياط يستقبل 2508 رؤوس ماشية ويُصدر 4095 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4900 طن قمح و7500 طن ذرة و633 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 4000 طن أرز و9069 طن حديد و977 طن رخام ويضاف إلى ما سبق 2508 رؤوس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 459 طن.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 1470 طن بضائع متنوعة علاوة على 4095 طن ملح.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1138 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 416 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2689 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 132700 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 146529 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3872 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4215 شاحنة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس ناقلة الغاز المسال (GOLAR ICE) التي ترفع علم جزر المرشال، ويبلغ طولها 271 مترا وبعرض 43 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.