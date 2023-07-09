ميناء دمياط يستقبل 2407 رؤوس ماشية حية ويُصدر 1200 طن حديد تسليح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة

36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، إذ استقبل الميناء 1323 طن خشب زان و1366 طن أبلاكاش و150 طن صودا معبأ و1282 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 6672 طن فول و1551 طن عدس و843 طن خردة و8850 طن قمح و6491 طن ذرة و1584 طن أرز و1459 طن بذرة صويا ويضاف إلى ما سبق 2407 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 815 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1200 طن حديد تسليح و13594 طن كلينكر و4550 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا 2878 طن رمل علاوة على 12083 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 320 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 309 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3723 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 170630 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231964 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3958 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5289 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.