ميناء دمياط يستقبل 24 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة قمح تزن 12970 طن، فيما غادرت سفينتان حاويات و8 سفن بضائع عامة من بينها شحنة يوريا تزن 12660 طن. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 7520 طن خشب زان و12970 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 22070 طن ذرة.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 4050 طن مولاس و12660 طن يوريا و1922 طن كلوريد معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 8950 طن رمل و2500 طن فوسفات.

وأوضح المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 306 حاويات مكافئة منها 122 حاوية بلغت الحمولة الإجمالية لهم 3384 طن.

وشملت الحاويات على برتقال وخضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل وخس) حيث يتم تصديرها إلى السعودية والإمارات وتركيا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وروسيا.

وتجدر الإشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 232 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1248 حاوية مكافئة.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176678 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142590 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2707 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، في حين غادر 743 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40397 من البضائع العامة منها 60 سيارة نقل محملة بـ2730 طن قمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.